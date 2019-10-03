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    المركزي: الأحد إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة عيد القوات المسلحة

    05:34 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    المركزي: الأحد إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة عيد القوات المسلحة

    البنك المركزى

    كتب- مصطفى عيد:

    قرر البنك المركزي، اعتبار يوم الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة وانتصارات حرب أكتوبر لعام 1973.

    وقال البنك في بيان له اليوم الخميس، "بمناسبة عيد القوات المسلحة السادس من أكتوبر تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019".

    وأضاف: "على أن يستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2019".

    وكانت البورصة المصرية، أعلنت أمس الأربعاء في بيان لها، أن يوم الأحد المقبل الموافق 6 أكتوبر الجاري إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

    البنك المركزي إجازة البنوك عيد القوات المسلحة

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