الجيوشي للصلب: تخفيض سعر الغاز للمصانع يدعم المنتج المصري خارجيا

القاهرة – مصراوي:

قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس مجموعة الجيوشي للصلب، في بيان اليوم الخميس، إن قرار الحكومة بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، خطوة شديدة الإيجابية، ويُمثل دعمًا حقيقًا للصناعة المصرية بالمنافسة تصديريًا.

وأوضح الجيوشي، أن زيادة التكاليف والأعباء كانت ولا تظل هي العبء الأكبر أمام المنتجين المصريين في تحقيق أهدافهم التنموية سواء بالسوق المحلية أو الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن عنصر الطاقة يعد صاحب النسبة الأكبر في حساب التكلفة فى أي عملية إنتاجية.

وقررت الحكومة خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 7 دولارات، بانخفاض حوالي 21%، وهو القرار الذي جاء بعد مطالب عديدة من شركات الحديد منذ شهور طويلة.

وقالت الحكومة إنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.

وأضاف رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، أن قطاع الحديد على وجه التحديد عانى بشدة خلال الفترة الأخيرة خاصة بالمصانع المتكاملة (ذات الاستهلاك الأعلى للغاز) نتيجة ارتفاع أسعار توريد الغاز بعمليات الإنتاج مقارنة بالدول المنافسة والأسواق المحيطة.

وأشار الجيوشي، إلى أن القرار الأخير لمجلس الوزراء يمثل دفعة لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيًا.