الدقاق: القانون الجديد لم يحدد مدد رؤساء البنوك وتركها للتعليمات الرقابية

كتبت- منال المصري:

قال تامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي، إن قانون البنوك الجديد، لم يحدد مدة معينة للتجديد لرؤساء البنوك، وإنه ألغى آلية تحديد مدد التجديد لرؤساء البنوك، ووضعها وفقا لتصرف التعليمات الرقابية.

وأوضح الدقاق، ردًا على مصراوي، أنه بعد مناقشات عديدة خلال العمل على مشروع القانون الجديد، تم الاتفاق على أن تؤول آلية تجديد مدد رؤساء البنوك إلى التعليمات الرقابية منعا لحدوث أي ارتباك.

وأشار الدقاق، خلال تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن قانون البنوك الجديد، بالبنك المركزي، إلى أن قانون البنوك الجديد ركز على رفع رأسمال البنك المركزي من 4 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه.

كما يتضمن القانون الجديد، رفع رأسمال البنوك المحلية من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه بعد التأكد من قدرتها على تحقيق هذه الزيادة بعد صدور القانون أو خلال فترة توفيق الأوضاع المحددة 3 سنوات، بحسب الدقاق.