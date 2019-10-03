بنك ناصر يطرح شهادة "رد الجميل" لكبار السن بفائدة تصل إلى 16%

القاهرة- مصراوي:

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يطرح للعام الثاني على التوالي، شهادة "رد الجميل" والمخصصة لكبار السن، بفئات تبدأ من ألف جنيه وحتى مليون جنيه للشخص الواحد.

وقالت الوزيرة إن طرح هذه الشهادة يأتي ضمن الاحتفال باليوم العالمي للمسنين والذي يحل في الأول من شهر أكتوبر كل عام، وتأكيدا على اهتمام الدولة بفئة كبار السن.

وقالت الوزيرة إن العائد على الشهادة يحتسب من اليوم التالي للإيداع ويحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 أشهر دون خصم.

وقال شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إنه نظرا للإقبال على هذه الوديعة أو الشهادة، فإن البنك قرر تخفيض سن الشهادة إلى 65 عاما بدلا من 70 عاما، بالإضافة إلى تعديل دورية صرف العائد لضمان تلبية احتياجات كافه العملاء.

وأوضح أن العائد على الشهادة أصبح 15% شهريا، أو بدورية صرف ربع سنوي بعائد 15.25%، أو دورية صرف نصف سنوي بعائد 15.5%، أو دورية صرف سنوية بعائد 16%.

وقال فاروق إن البنك قدم في الآونة الأخيرة مجموعة متنوعة من القروض لأصحاب المعاشات بشروط ميسرة تعتبر من أكثر التسهيلات التي تقدم لهذه الفئة من المجتمع ومن أمثلة هذه القروض قروض لتمويل المصروفات الدراسية والتي تصل إلى 50 ألف جنيه كذلك قرض لتمويل الزواج، وقرض تأثيث شقة الزوجية وقرض الإسكان وقرض تحسين الدخل لأصحاب المعاشات.

وتقتصر المستندات المطلوبة على صورة الرقم القومي وبرنت بالرقم التأميني وبيان مفردات مرتب للضامن وإيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون. هذا بالإضافة إلى تقديم المساعدات النقدية لغير القادرين من المسنين بعد استيفاء المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي وبحث اجتماعي وفي حالة المرض يتم تقديم تقرير طبي حديث عن الحالة المرضية أو الإعاقة.