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    المركزي: قانون البنوك الجديد جزء من برنامج متكامل لتطوير الجهاز المصرفي

    04:02 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    المركزي: قانون البنوك الجديد جزء من برنامج متكامل لتطوير الجهاز المصرفي

    طارق عامر

    كتبت- منال المصري:

    قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المعروف باسم قانون البنوك الجديد يمثل جزءا من برنامج متكامل لتطوير القطاع.

    وأشار عامر، خلال مؤتمر صحفي لمناقشة قانون البنوك الجديد، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

    وأضاف أن المركزي، أعد قانون البنوك الجديد بشكل يُمكّن الجهاز المصرفي للقيام بدوره في تحقيق النمو المطلوب للمجتمع من خلال تمويل المشروعات المختلفة.

    وأكد محافظ المركزي، أن قانون البنوك استعان بالنموذج الإنجليزي الذي يعد من أقوى البنوك المركزية في الرقابة على الجهاز المصرفي، مشيرا إلى أنه تم التشاور مع الأطراف المختلفة مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي خلال فترة إعداد القانون الجديد.

    وأشار عامر، إلى أن البنك المركزي تمكّن من تحقيق الاستقرار للجهاز المصرفي وسوق النقد، كما حقق إنجازات في السياسة النقدية وتراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة مما يدل على نجاحه في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية.

    طارق عامر البنك المركزي تطوير الجهاز المصرفي

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