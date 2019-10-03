في 5 بنود.. تفاصيل تسوية النزاع بين إعمار مصر والنصر للإسكان

كتبت- شيماء حفظي:

أعلن مجلس الوزراء، في بيان اليوم الخميس، توقيع اتفاق تسوية ودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"، ينهي النزاع حول مشروع أب تاون كايرو بهضبة المقطم.

ونشأ النزاع بين إعمار وشركة النصر للإسكان، لعدم إتمام شركة إعمار لمشروع أب تاون كايرو، في موعده المحدد 6 سنوات وفقا للعقد الموقع بينهما في 2005، بالإضافة إلى 216 ألف متر ضمتها إعمار للمشروع، وتطلب شركة النصر التعويض عنها، وهو ما دفع شركة النصر للجوء للتحكيم الدولي.

لكن الطرفان، دخلا في تفاوض ودي للوصول إلى تسوية للنزاع، حيث أعلن وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي، في مايو 2018، إنه توصل لاتفاق تسوية مع إعمار، والتي ستقوم شركة النصر التابعة لقطاع الأعمال العام بناءً عليها بسحب دعوى التحكيم الدولي ضد إعمار.

ويتضمن اتفاق التسوية 5 بنود هي:

1 - تتنازل شركة إعمار عن دعوى التحكيم الدولي ضد شركة النصر للإسكان والتي رفعتها لعدم إدخال المرافق وإصدار تراحيص المشروع في الوقت المحدد.

2 - تتنازل شركة النصر عن دعوى التحكيم الدولي ضد شركة إعمار، والتي رفعتها لفسخ التعاقد المبرم بينهما بشأن مشروع "هضبة المقطم" وللمطالبة بتعويض مالي.

3 - بموجب اتفاق التسوية، تسدد شركة "إعمار" 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضا لها عن قيمة الأرض الزائدة التي أسفر عنها الرفع المساحي وأي خلافات أخرى.

4 - تلتزم شركة إعمار بإنهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين.

5 - تتحمل شركة إعمار مصر باقي مصاريف التحكيم التي على شركة النصر للإسكان.

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