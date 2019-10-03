التضخم السنوي في تركيا ينزل إلى 9.26% في سبتمبر

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا نزل بأكثر قليلا من المتوقع إلى 9.26% على أساس سنوي في سبتمبر، منخفضا بقدر كبير مقارنة مع 15.01 بالمئة في الشهر السابق في ما يرجع بشكل كبير إلى قياس مؤقت لتأثيرات سنة الأساس، بحسب وكالة رويترز.

كان استطلاع أجرته رويترز توقع أن يبلغ التضخم 9.6 بالمئة الشهر الماضي، مدفوعا للانخفاض بشكل كبير بفضل زيادة في الأسعار قبل عام بسبب وقوع أزمة العملة التركية التي دفعت الاقتصاد للركود.

وتشكل بيانات سبتمبر أول نزول في التضخم بتركيا في أكثر من عامين إلى خانة الآحاد.

وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 0.99 بالمئة في سبتمبر بما يقل عن توقعات الاستطلاع مجددا والتي أشارت إلى 1.30 بالمئة. وقال معهد الإحصاء التركي إن أكبر انخفاضات في الأسعار كانت في الأغذية والمشروبات غير الكحولية.

وارتفعت الليرة التركية، التي نزلت بحوالي ثلاثين بالمئة في 2018 بخلاف تراجع آخر بنسبة 7.5 بالمئة هذا العام، بنسبة 0.2 بالمئة بعد التقرير لتبلغ مستوى 5.69 مقابل الدولار بحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش.

وارتفع التضخم السنوي في سبتمبر أيلول من العام الماضي وبلغ أعلى مستوى في 15 عاما عند ما يزيد عن 25 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول قبل أن يتراجع تدريجيا. وتتوقع الحكومة بلوغه 8.5 بالمئة بنهاية العام المقبل، مما يسمح للنمو الاقتصادي بالصعود إلى خمسة بالمئة.

وأظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المنتجين زاد 0.13 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر مسجلا زيادة سنوية 2.45 بالمئة.