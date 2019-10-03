الفاو: استقرار أسعار الغذاء العالمية في سبتمبر الماضي

القاهرة- وكالات:

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية استقرت في سبتمبر الماضي، إذ عوضت زيادات في أسعار الزيوت النباتية واللحوم تراجعا في أسعار السكر، بحسب وكالة رويترز.

وسجل متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 169.9 نقطة في الشهر الماضي دون تغير عن أغسطس الماضي، وفقا للوكالة.

وكانت القراءة السابقة لشهر أغسطس الماضي تبلغ 169.8 نقطة.

وتتوقع المنظمة، أن يكون إنتاج الحبوب أقل وفرة قليلا في 2019 مقارنة مع التوقعات السابقة.

وانخفض مؤشر فاو لأسعار السكر 3.9% عن مستويات أغسطس الماضي، لأسباب أهمها توقعات بارتفاع مخزونات السكر بفضل آفاق إيجابية للإنتاج لموسم التسويق 2019-2020.

في المقابل ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 1.4%على أساس شهري ليبلغ أعلى مستوياته في 13 شهرا، في حين ارتفع مؤشر اللحوم 0.8%.

ولم يطرأ تغير كبير على مؤشر أسعار الحبوب عن أغسطس الماضي، وذلك بالرغم من تحرك مختلف مكوناته في اتجاهات متباينة.

بينما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا أكبر، وكانت أسعار الذرة منخفضة على أساس شهري بسبب معروض كبير في الصادرات، وهبطت أسعار الأرز بفارق ضئيل.

وخفضت فاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2019 بواقع 2.2 مليون طن، ليكون إنتاج الحبوب العالمي عند 2.706 مليار طن، لكنه لا يزال يزيد بنسبة 2%عن مستويات 2018.

وقالت فاو، "الخفض الأخير يعود في أغلبه إلى خفض توقعات الإنتاج العالمي للأرز واللحوم، مما رجح كفة توقعات بإنتاج أكبر للحبوب الخشنة".

ورفعت فاو توقعاتها لمخزونات الحبوب العالمية بحلول نهاية موسم 2020 بواقع 2.4 مليون طن إلى 850 مليون طن بانخفاض 2% عن مستوياتها في بداية الموسم.