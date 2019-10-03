وزير الطاقة السعودي: المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد هجوم أرامكو

القاهرة- وكالات:

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد هجوم على منشأتين تابعتين لها في الشهر الماضي وإنها تركز حاليا على إدراج شركتها العملاقة للطاقة أرامكو السعودية، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف الوزي، مؤتمرا للطاقة في موسكو، اليوم الخميس، أن طاقة إنتاج النفط حاليا في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا.

ووقع هجوم الشهر الماضي، على منشأتي نفط في بقيق وخريص، ما تسبب في حرائق بهذه المنشآت وتوقف إنتاج حوالي 50% من أرامكو.

وشركة أرامكو هي شركة عالمية متكاملة للنفط والكيميائيات ومملوكة للحكومة السعودية، وأصبحت على مدى السنوات الثمانين الماضية أكبر شركة نفط وغاز متكاملة في العالم، بحسب ما تصفها السلطات السعودية.