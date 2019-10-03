  • عاجل:براتب يصل لـ13 ألف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن 5757 فرصة عمل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    وزير الطاقة السعودي: المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد هجوم أرامكو

    11:35 ص الخميس 03 أكتوبر 2019
    وزير الطاقة السعودي: المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد هجوم أرامكو

    ارامكو

    القاهرة- وكالات:

    قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد هجوم على منشأتين تابعتين لها في الشهر الماضي وإنها تركز حاليا على إدراج شركتها العملاقة للطاقة أرامكو السعودية، بحسب وكالة رويترز.

    وأضاف الوزي، مؤتمرا للطاقة في موسكو، اليوم الخميس، أن طاقة إنتاج النفط حاليا في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا.

    ووقع هجوم الشهر الماضي، على منشأتي نفط في بقيق وخريص، ما تسبب في حرائق بهذه المنشآت وتوقف إنتاج حوالي 50% من أرامكو.

    وشركة أرامكو هي شركة عالمية متكاملة للنفط والكيميائيات ومملوكة للحكومة السعودية، وأصبحت على مدى السنوات الثمانين الماضية أكبر شركة نفط وغاز متكاملة في العالم، بحسب ما تصفها السلطات السعودية.

    وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان النفط هجوم أرامكو السعودية

    الخبر التالى:

    شركتا تعدين عالميتان ترغبان في الاستثمار باستكشاف الذهب بمصر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان