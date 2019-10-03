تعيين أيمن محمد سليمان مديرا تنفيذيا لصندوق مصر السيادي

القاهرة- مصراوي:

أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي عقب اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط وورئيسة مجلس إدارة الصندوق، قرارًا بتعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق السيادي "صندوق مصر" لمدة 3 سنوات اعتبارًا من اليوم الخميس، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم.

وقالت هالة السعيد إن اختيار المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي جاء بعد تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين ضمت قامات وخبرات متميزة للمفاضلة بين المرشحين، حتى صدور قرار مجلس إدارة الصندوق الذي يضم نخبة من الأعضاء ذوي الخبرة في كل المجالات المتعلقة بإدارة الصندوق.

وأضافت الوزيرة أن أيمن محمد سليمان لديه خبرة تمتد لأكثر من عقدين في الاستثمار، حيث إنه قام بإدارة أكثر من ٢٠٠ شركة للصناعات المختلفة حول العالم.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن إنشاء صندوق مصر السيادي يعد أحد صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويهدف إلى زيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وتعبئة الموارد وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها.

وأشارت إلى أن الصندوق يهدف إلى إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة من خلال زيادة العوائد النقدية من الاستثمار في الأصول العامة والخاصة.