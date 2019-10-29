هيرميس تنفذ أول عملية توريق قصيرة الأجل في مصر لصالح "بريميوم" بقيمة 167 مليون جنيه

القاهرة- مصراوي:

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إتمام أول عملية توريق قصيرة الأجل في السوق المصري، منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، العام الماضي، بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.

وقالت هيرميس إن شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان أسندت عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة إجمالية 184 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم.

وأضافت أن عملية التوريق سوف تتم على شريحة واحدة بقيمة 167 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، والتي حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.

وتعمل شركة بريميوم في السوق المصرية منذ عام 2002، حيث تعمل في قطاع التمويل الاستهلاكي، وتحظى بقاعدة عملاء تضم 120 ألف من حاملي البطاقات الذين توفر لهم إمكانية التسوق في أكثر من 5 آلاف متجر في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وتصل إجمالي معاملات الشركة إلى 750 ألف معاملة سنويًا، وفقا للبيان.

وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن الشركة أتمت أول عملية توريق قصيرة الأجل منذ إصدار قرار هيئة الرقابة المالية بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وهي أول عملية من نوعها في قطاع بطاقات تمويل الأفراد بالسوق المصري.

وأضاف جاد أن اتجاه الشركة لتشكيل فريق مستقل لإدارة صفقات ترتيب الدين، يأتي ضمن استراتيجية تنمية باقة الخدمات التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس في الأسواق التي تعمل بها، بالتوازي مع التوسع بعمليات الشركة بالأسواق الناشئة والمبتدئة.

وأعرب جاد عن تطلعه للعمل خلال العامين المقبلين مع شركة بريميوم على إتمام الإصدارات المتبقية ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل الذي تبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه، علمًا بأن البرنامج حصل على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتعمل المجموعة المالية هيرميس أيضًا على إتمام أول عملية إصدار سندات دين قصيرة الأجل في السوق المصري، بالإضافة إلى تنفيذ صفقة توريق جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مجموعة من صفقات التوريق وإصدار السندات خلال الفترة المقبلة.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمنسق الأوحد للصفقة، وكذلك الضامن المشترك لتغطية الاكتتاب بالاشتراك مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والذي قام أيضًا بدور أمين الحفظ، بحسب البيان.

كما قام مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة KPMG بدور مراقب الحسابات.