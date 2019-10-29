500 مليون جنيه.. ننشر حصص البنوك بأول عملية توريق لـ "راية القابضة"

كتبت - منال المصري:

قال مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن 3 بنوك شاركوا في أول عملية توريق للشركة بقيمة 500 مليون جنيه.

ووقعت الشركة اليوم الثلاثاء، على مستندات أول عملية إصدار لسندات توريق في تاريخ الشركة، البالغة 500 مليون جنيه بالتعاون مع ثلاثة بنوك وهم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصر والتجاري وفا ايجيبت .

وتبلغ حصة البنك الأهلي 150 مليون جنيه، وحصة البنك التجاري الدولي 275 مليون جنيه و75 مليون جنيه للبنك التجاري وفا ايجيبت، بحسب ما قاله خليل.

وقالت الشركة إن عملية التوريق تتعلق بحقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة، في صورة قروض وتمويلات متناهية الصغر للمشاريع متناهية الصغر، وتمويلات استهلاكية لتمويل عمليات شراء بالتقسيط للإليكترونيات والأجهزة المنزلية، بحسب بيان من الشركة اليوم.

وأضافت الشركة أن عملية التوريق المصدرة من قبل ثلاثة من الشركات التابعة وهي: شركة راية للإلكترونيات ش.م.م.، وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م.، وشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م.

وقال حسام حسين الرئيس التنفيذي للقطاع المالي لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن رايه القابضة تستهدف إعادة تدوير قروض بقيمة 3 مليارات جنيه في العام المقبل.

وأشار في تصريحات خاصة لمصراوي عقب توقيع شركة راية القابضة على أول عملية توريق للشركة إلى أن هذه القروض ستكون بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والتجاري الدولي.

وأوضح أن هذه القروض سيتم توجيهها لتمويل أعمال الشركات التابعة للمجموعة البالغة 31 شركة.