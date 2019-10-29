السعودية توقع 23 اتفاقا بقيمة 15 مليار دولار في مؤتمر "دافوس الصحراء"

القاهرة- وكالات:

قالت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المملكة وقعت 23 اتفاقا بقيمة 15 مليار دولار في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي "دافوس الصحراء"، بحسب وكالة رويترز.

ويهدف المؤتمر، الذي يُعقد في عامه الثالث، إلى جذب استثمارات أجنبية إلى المملكة.

وذكر البيان، أن الاتفاقات تشمل اتفاقا استثماريا بقيمة 120 مليون دولار بين الهيئة العامة للاستثمار، وبي.آر.إف البرازيلية للصناعات الغذائية، واستثمارا بقيمة 700 مليون دولار بين الهيئة ومودلر ميدل إيست. وتسعى الشركتان لتطوير عملياتهما في السعودية.