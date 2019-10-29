خاص- راية القابضة للاستثمارات تستهدف توريق بقيمة مليار جنيه في 2020

كتبت- منال المصري:

قال حسام حسين الرئيس التنفيذي للقطاع المالي لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، لمصراوي، إن الشركة تستهدف القيام بعملية توريق بقيمة مليار جنيه في العام المقبل 2020.

وأضاف أن عملية التوريق ستكون مع البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي ومصر وكذلك الباب مفتوح أمام مشاركة بنوك أخرى.

وأوضح أن عملية التوريق سيتم توجيها للشركات التابعة للمجموعة حيث عملية التوريق تتميز بعدم ظهورها في القوائم المالية مثل القروض، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف إجراء عملية التوريق مرتين في العام.

وأعلنت راية، اليوم، التوقيع على مستندات أول عملية إصدار لسندات توريق في تاريخ الشركة، البالغة 500 مليون جنيه بالتعاون مع ثلاثة بنوك وهم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصر والتجاري وفا ايجيبت .

وتهدف عملية التوريق حقوقا مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة، في صورة قروض وتمويلات متناهية الصغر للمشاريع متناهية الصغر، وتمويلات استهلاكية لتمويل عمليات شراء بالتقسيط للإليكترونيات والأجهزة المنزلية، بحسب بيان من الشركة اليوم.

وأضافت الشركة أن عملية التوريق المصدرة من قبل ثلاثة من الشركات التابعة وهي: شركة راية للإلكترونيات ش.م.م.، وشركة أمان للخدمات المالية ش.م.م.، وشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر ش.م.م.

وقام البنك التجاري الدولي مصر بدور المستشار المالي والمنسق العام لعملية الإصدار ("المنسق العام")، بالإضافة إلى دوره كضامن لعملية تغطية الاكتتاب الخاصة بعملية التوريق بالتعاون مع البنك الاهلي المصري ضامنوا الاكتتاب، بحسب البيان.

وقال مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية إن عملية التوريق تعد الأولى في تاريخ المجموعة والذي يعد إنجازاً من نوعه.

وأضاف خليل أن طرح سندات التوريق هي إحدى الجهود المبذولة لتعزيز المكانة والتنافسية السوقية لكل من أمان للخدمات المالية وأمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق المحلية، والمتناميتين سريعاً منذ نشأتهما في عامي 2017 و2018 على التوالي.