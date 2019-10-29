صلاح العبد: أسعار حلوى المولد مستقرة ولم تستفد من انخفاض الدولار والسكر

كتبت- دينا خالد:

قال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلوى بغرفة القاهرة التجارية وصاحب سلسلة محلات "العبد"، إن أسعار حلوى المولد النبوي مستقرة في الأسواق ولم تشهد تغييرا ملحوظا عن العام الماضي.

وأضاف العبد، في تصريحات لمصراوي، أن انخفاض أسعار السكر والدولار لم ينعكس على أسعار الحلوى، بسبب استيراد المكونات منذ عدة أشهر قبل الانخفاض الملحوظ في سعر الصرف.

وتعتمد حلوى المولد على المكسرات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تتأثر أسعار بسعر صرف الجنيه.

وشهدت أسعار السكر الأبيض تراجعا بنحو 700 جنيه في الطن خلال الثلاثة أشهر الماضية، ليصل إلى 6500 جنيه للطن مقابل 7200 جنيه، وفقا لقول حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في وقت سابق لمصراوي.

وانخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، بنحو 178 قرشا، منذ بداية العام، ليسجل اليوم 16.18 جنيها، مقابل 17.95 جنيها في بداية العام، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأوضح العبد، استقرار الأسعار قائلا، إن "كل البضائع الموجودة في السوق تم استيرادها منذ 4 أشهر، يعني بالسعر القديم، ولم يكن سعر الدولار انخفض بهذه النسبة الكبيرة، فلم يكن مؤثرا، كما أن انخفاض أسعار السكر، قابله ارتفاع أسعار خامات أخرى".

وتابع العبد، أن السوق شهد ارتفاعا في أسعار الكهرباء، والغاز، والبنزين، ومواد التغليف، وزيادة رواتب العمال، فضلا عن زيادة بعض الخامات كالسمسم والفول السوداني والجوز هند، "الخامات اللي مازادتش استقرت كالمكسرات والنشا وعسل الجلوكز"، كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تماسك الأسعار عند مستوياتها في العام الماضي دون ارتفاع.

وتتراوح أسعار علب الحلوى هذا العام بين 50 جنيها و1900 جنيه، ويختلف السعر بحسب المحل والوزن والأصناف وطريقة التقديم سواء في علبة أو صندوق.

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