البنك الأهلي يستهدف بيع أصول بقيمة مليار جنيه العام الجاري

كتبت - منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يستهدف بيع أصول بقيمة مليار جنيه خلال العام الجاري بالتعاون مع بنك مصر.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش توقيع شركة راية القابضة على أول عملية توريق للشركة بقيمة 500 مليون جنيه اليوم الثلاثاء.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن البنك ضخ 1.5 مليار جنيه في قطاع السياحة خلال عامين.

ويستهدف البنك التخارج من عدد من الاستثمارات وبيع الأصول التابعة له ضمن خطة الاستغلال الأمثل للأصول.