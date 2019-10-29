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البنك الأهلي يستهدف بيع أصول بقيمة مليار جنيه العام الجاري

02:44 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
البنك الأهلي يستهدف بيع أصول بقيمة مليار جنيه العام الجاري

يحيى أبوالفتوح

كتبت - منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يستهدف بيع أصول بقيمة مليار جنيه خلال العام الجاري بالتعاون مع بنك مصر.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش توقيع شركة راية القابضة على أول عملية توريق للشركة بقيمة 500 مليون جنيه اليوم الثلاثاء.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن البنك ضخ 1.5 مليار جنيه في قطاع السياحة خلال عامين.

ويستهدف البنك التخارج من عدد من الاستثمارات وبيع الأصول التابعة له ضمن خطة الاستغلال الأمثل للأصول.

يحيى أبو الفتوح البنك الأهلي المصري بنك مصر

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