أسعار النفط تنخفض لليوم الثاني مع ترقب المستثمرين لبيانات مخزون الخام الأمريكي

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية، اليوم الثلاثاء، مع ترقب مستثمرين بيانات مخزونات الخام الأمريكية لتوضح بصورة أكبر اتجاهات الطلب على الخام بينما طغت المخاوف إزاء النمو الاقتصادي على مؤشرات بشأن تراجع حدة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، بحسب وكالة رويترز.

وهبط خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة 30 سنتا ما يوازي 0.5% إلى 61.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش بعدما هبط 0.7% أمس الاثنين.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا ما يعادل 0.7% إلى 55.41 دولار بعد أن خسر 1.5% في الجلسة السابقة.

وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا الأسبوع الماضي وسط تراجع للمخزونات الأمريكية ودلائل على تراجع حدة الحرب التجارية الامريكية الصينية.

ولكن المخاوف التي ثارت أمس الاثنين بشأن نمو اقتصادي أضعف طغت على الآمال بزيادة الطلب علي النفط حتى وإن تقدمت محادثات التجارة.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 700 ألف برميل في الأسبوع الماضي حسب استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين.

وكانت المخزونات قد سجلت تراجعا مفاجئا في الأسبوع السابق وذلك لأول مرة في ستة أسابيع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يتوقع التوقيع على جزء كبير من الاتفاق التجاري مع الصين قبل الموعد المحدد ولكنه لم يذكر تفاصيل بشأن التوقيت.

ويعمل زعيما أكبر اقتصادين في العالم على الاتفاق على نص المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي أعلنه ترامب في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وكان ترامب قد أعلن أنه يأمل توقيع الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر المقبل.