رئيس الوزراء الهند: السعودية ستستثمر في مشروعات المصب للنفط والغاز بالهند

القاهرة- وكالات:

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء إن السعودية ستستثمر في مشروعات المصب للنفط والغاز في الهند في إطار شراكة استراتيجية بين البلدين في خطوة تسهم أيضا في إتاحة منفذ ثابت لبيع الخام من أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بحسب وكالة رويترز.

ويجتمع مودي الذي يقوم بزيارة للرياض على مدى يومين للمشاركة في قمة استثمار، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان صادر عن مكتب مودي، قال رئيس الوزراء الهندي، في مقابلة مع عرب نيوز،"من منطلق علاقة بين مشتري وبائع فحسب، نتحرك الآن تجاه شراكة استراتيجية أوثق ستشمل استثمارات سعودية في مشروعات المصب للنفط والغاز".

ووقعت أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقا مبدئيا مع شركات حكومية هندية بشأن حصة قدرها 50 % في مصفاة عملاقة طاقتها 1.2 مليون برميل يوميا من المزمع تشييدها على الساحل الغربي للهند.

وتعتزم الحكومة الهندية بيع حصتها بالكامل البالغة 53.29% في مصفاة بهارات بتروليوم كورب التي تديرها بسعر عشرة مليارات دولار وفقا للتقديرات.

وتسعى أرامكو لشراء حصة 20% في ريلاينس إندستريز لأنشطة البتروكيماويات والتكرير في صفقة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وستوقع الهند صفقات بقطاع الطاقة مع السعودية من بينها المشاركة في احتياطيات البترول الاستراتيجية للهند، خلال زيادر.