رويترز: أرامكو تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي في الثالث من نوفمبر

القاهرة- وكالات:

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، لوكالة رويترز، إن أرامكو السعودية تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي في الثالث من نوفمبر المقبل، بعد إرجاء الموعد في وقت سابق من الشهر الجاري لإتاحة وقت للمستشارين لتأمين مستثمرين رئيسيين.

وفي سياق منفصل، قال فاروق بستكي العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، صندوق الثروة السيادي، اليوم الثلاثاء، إن أرامكو لم تخاطب الهيئة للاستثمار في طرحها العام الأولي.

وقال بستكي للصحفيين على هامش مؤتمر استثماري في الرياض، إن المؤسسة العامة للاستثمار لم تتلق أي اتصالات من أرامكو أو مستشاريها بشأن الطرح العام الأولي، مضيفا أنها ستدرس الطرح العام مثل سائر الاستثمارات.

وقالت المصادر أيضا إن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، لم يكن حاضرا في المؤتمر يوم الثلاثاء نظرا لاجتماعه مع مستثمرين في الخارج قبيل الطرح العام.

وردا على استفسارات من رويترز، ذكرت أرامكو، اليوم الثلاثاء، أنها لا تعلق على الشائعات أو التكهنات، مضيفة أن الشركة مستمرة في التواصل مع المساهمين بشأن أنشطة التحضير للطرح العام الأولي، وفقا للوكالة.

وقالت الشركة إنها مستعدة وإن التوقيت سيكون مرهونا بأوضاع السوق، وسيتحدد وفقا لاختيار المساهمين.

وقال تلفزيون العربية المملوك للسعودية، في نبأ عاجل نقلا عن مصادر، اليوم الثلاثاء، إن اكتتاب المستثمرين في الطرح العام الأولي لأرامكو سيبدأ في الرابع من ديسمبر.

وأضاف التليفزيون أن الشركة العملاقة ستعلن عن سعر الطرح في 17 نوفمبر. وذكر أن التداول على الشركة في بورصة الرياض سيبدأ في 11 ديسمبر.

ومن جانبه، قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ورئيس مجلس إدارة أرامكو، اليوم الثلاثاء، إن شركة أرامكو سيكون بها المزيد من المساهمين من المؤسسات قريبا، مشيرا إلى أن فصل أرامكو عن وزارة الطاقة كان لمنع تضارب المصالح.

وأدلى الرميان بتصريحاته خلال جلسة نقاش في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض.