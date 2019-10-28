محافظ المركزي: اقتصاد لبنان قد ينهار خلال أيام إذا استمرت الاحتجاجات

القاهرة- مصراوي:

قال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي، في مقابلة مع تلفزيون سي ان ان، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد اللبناني على بعد "أيام" من الانهيار، إذا استمرت الاحتجاجات.

وأشار إلى أهمية التوصل إلى حل فوري لـ "إنقاذ الوضع".

وردا على سؤال حول وجود احتياطيات كافية لدى البنك مصرف لبنان المركزي، لضمان قدرة البلاد على تجنب الانهيار، قال سلامة "إنها مسألة أيام.. لأن ذلك سيكلف البلد كثيرا".

وأضاف: "لكن الأهم من ذلك أننا نفقد الثقة كل يوم.. بينما الموارد المالية والاقتصاد كلها متعلقة بالثقة".

واشتعلت الاحتجاجات في لبنان على مدار الأيام الماضية وأغلقت الشوارع اعتراضا على الطبقة السياسية الطائفية وتردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان.

وأشار سلامة إلى صعوبة الوضع في لبنان في ظل استمرار إغلاق البنوك، منذ بداية الاحتجاجات وحتى اليوم، في الوقت الذي يعتمد فيه كثير من اللبنانيين على تحويلات ذويهم في الخارج.

"كلما تأخر الحل.. كلما كلف ذلك البلد أكثر"، بحسب ما قاله محافظ مصرف لبنان المركزي.

وأضاف: "اليوم لا توجد أي نشاطات اقتصادية في البلاد، وأصبحت هناك صعوبات في استقبال الواردات لأن البنوك مغلقة، وتوفير الاعتمادات المالية أصبح أكثر صعوبة مما كانت عليه من قبل".

وقال سلامة: "لدينا ديون دولية يجب تسديدها، وإذا لم نسددها فستكون هناك مشكلة.. كما أن وظائف الشعب مهددة".

"القضية إن البلد أوقفت نشاطاته .. ولا يمكن تحمل ذلك ولابد من حل فوري".