عامر القابضة: وقف أعمال مشروع "بورتو هليوبوليس" مؤقتا لحين اعتماد الدراسة المرورية

القاهرة- مصراوي:

قالت مجموعة عامر القابضة، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها أوقفت الأعمال مؤقتاً بمشروع بورتو هليوبوليس، بأرض شارع الثورة، التابعة لدلمار للتنمية السياحية التابعة لها.

وأوضحت الشركة أن السلطة المختصة خاطبتها لوقف الأعمال مؤقتا لحين اعتماد ومراجعة الدراسة المرورية للمشروع.

وأضافت الشركة انها قدمت بالفعل الدراسة المرورية التي أعدتها وفقا للمحددات الهندسية القياسية بمعرفة كبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة، وفقا لما ذكره البيان.

وقالت الشركة إنها تؤكد على "كفاءة مشروعها مروريًا وبامتياز ومواكبته مع ما يجري من تطوير عملاق وغير مسبوق لمداخل ومخارج مصر الجديدة".

وقالت الشركة إنها سعيدة بأن تكون الدولة متنبهة لاستيفاء كافة المشروعات الجديدة للشروط المرورية المتميزة.

يذكر أن الشركة كانت غيرت اسم مشروع بيكادلي هليوبوليس المملوك للشركة التابعة لها "دلمار للتنمية السياحية" إلى بورتو هليوبوليس.

وأضافت، أنه تم الحصول على التراخيص اللازمة وفتح باب الحجز لمبيعات المشروع.

وأعلنت المجموعة في أغسطس الماضي، أنها تستعد لإطلاق المشروع بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات جنيه.

وأضافت أن المشروع يقع بمحافظة القاهرة في منطقة مصر الجديدة على مساحة 27 ألف متر.