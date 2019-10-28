جمعية مصارف لبنان: البنوك ستؤمن الرواتب وتظل مغلقة غدا

القاهرة- وكالات:

قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم الاثنين، إن البنوك ستظل مغلقة حتى غد الثلاثاء لكنها تعمل علي ضمان تلقي العاملين في القطاعين العام والخاص لرواتبهم، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الجمعية في بيان اليوم ، "على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات، سوف تحرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، وبخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية".

وتابعت أن المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد الرواتب، وأن "أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة" في مختلف أنحاء البلاد.