الاتحاد الدولي: اعتماد معايير تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات بداية 2020

شرم الشيخ- محمد علاء الدين:

كشف ماريو مايفيتش مدير مكتب اتصالات الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات، عن اعتماد المعايير الفنية الخاصة لتكنولوجيا خدمات الجيل الخامس للاتصالات عالميا بداية 2020.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في شرم الشيخ، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين.

وقال هولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، خلال المؤتمر الصحفي، إن وضع معايير موحدة لأي تكنولوجيا جديدة يستغرق وقتا طويلا، موضحا أن تعريف تكنولوجيا الجيل الثالث للاتصالات وضع في 2000، وتعريف الجيل الرابع في 2012.

وذكر أن كوريا الجنوبية ستبدأ بنهاية العام الحالي في تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس مقارنة بدول أخرى، وبناءً على تجارب حكومات الدول سيتم اختيار الوقت الأمثل لإطلاق التكنولوجيا عالميا.