28.5 مليار جنيه محفظة التمويل العقاري في البنوك تمثل 1.5% من القروض

كتبت- منال المصري:

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي، حصل مصراوي على نسخة منها، أن إجمالي محفظة التمويل العقاري، في الجهاز المصرفي تبلغ 28.5 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2019.

وبحسب البيانات، فإن هذه التمويلات التي تم منحها وفقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2011، لا تزيد نسبتها على 1.5% فقط من إجمالي محفظة القروض في الجهاز المصرفي.

وتعد هذه النسبة أقل كثيرا من النسبة المسموح بها للتمويل العقاري، والتي لا يجب أن تزيد على 5% من إجمالي محفظة القروض في البنوك، وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في الجهاز المركزي، لمنع تركز التمويلات في قطاعات معينة توزيعا للمخاطر.

وتعليقا على ما يثار من مخاوف بشأن مستقبل القطاع العقاري، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي لمصراوي، إن البنوك المصرية ملتزمة بعدم الإفراط في تمويل القطاع العقاري والنسبة المقرر عدم تجاوزها في تمويل القطاع العقاري أو أية قطاعات أخرى.

وأضاف أنه "بصفة عامة تقضي (المادة 19) من اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والضوابط الرقابية في هذا الشأن بأنه يتعين على البنك عند تقديم التمويل أو التسهيل الائتماني مراعاة ألا يتركز ما يقدمه البنك من التمويل والتسهيلات الائتمانية لدى عدد محدود من الأنشطة أو القطاعات".