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    وزيرة التخطيط: ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% في الربع الأول من العام الجاري

    01:29 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
    وزيرة التخطيط: ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% في الربع الأول من العام الجاري

    هالة السعيد

    القاهرة- وكالات:

    قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، لقناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الاثنين، إن معدل نمو الاقتصاد المصري ارتفع إلى 5.6% في الربع الأول من السنة المالية الحالية مقابل 5.3% خلال نفس الفترة من عام 2018-2019، وفقا لوكالة رويترز.

    وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في يوليو الماضي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 5.6% في السنة المالية 2018-2019.

    وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

    هالة السعيد وزارة التخطيط الاقتصاد المصري السنة المالية الحالية

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