وزيرة التخطيط: ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% في الربع الأول من العام الجاري

القاهرة- وكالات:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، لقناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الاثنين، إن معدل نمو الاقتصاد المصري ارتفع إلى 5.6% في الربع الأول من السنة المالية الحالية مقابل 5.3% خلال نفس الفترة من عام 2018-2019، وفقا لوكالة رويترز.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في يوليو الماضي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 5.6% في السنة المالية 2018-2019.

وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.