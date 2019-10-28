سوديك تطلق المرحلة الأولى من الشقق السكنية في مشروع "سوديك ايست"

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة سوديك، اليوم الاثنين، إنها أطلقت المرحلة الأولى من الشقق السكنية بمشروع "سوديك ايست"، وهو أحدث المشروعات متعددة الاستخدامات التابعة للشركة في منطقة شرق القاهرة.

وأضافت الشركة في بيان، حصل عليه مصراوي، أن هذه المرحلة تضم عدداً من المباني السكنية ذات الكثافة المنخفضة والمكونة من خمسة طوابق.

وقال نبيل عماشه، رئيس القطاع التجاري وقطاع العمليات في الشركة إن "مشروع سوديك ايست بموقعه في هليوبوليس الجديدة يمثل بديلاً متميزاً وبأسعار تنافسية مقارنة بالأسعار المرتفعة بمنطقة القاهرة الجديدة والتي تقع على بُعد دقائق معدودة".

وأشار بيان الشركة إلى أنها دشّنت العمل في مشروع سوديك ايست العام الماضي، وذلك بعد إطلاق أول مراحله والمكونة من منازل عائلية منفردة والتي حققت مبيعات بلغت 2 مليار جنيه.

ومنحت الشركة منذ ذلك الحين عقودًا تزيد قيمتها عن 880 مليون جنيه، منها 300 مليون جنيه مدفوعة بالفعل للمقاولين. وجميع المراحل التي تم إطلاقها قيد الإنشاء، بحسب البيان.

ويقام مشروع سوديك ايست مساحة 655 فداناً، ووضع مخططه العام مكتب ساساكي الأمريكي، ويتم تطوير سوديك ايست بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.