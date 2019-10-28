الإحصاء: ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعي بنسبة 22% خلال الربع الأخير من 2018

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت قيمة الإنتاج الصناعي، بدون استخراج البترول الخام وتكريره، خلال الربع الرابع (أكتوبر- ديسمبر) من عام 2018 إلى 188.8 مليار جنيه، مقابل 155.3 مليار جنيه خلال الربع المقابل لعام 2017، بنسبة زيادة قدرها 21.6%، بحسب النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء اليوم الاثنين.

وأضاف الجهاز، أن نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية، ساهم بالنسبة الأكبر في قيمة الإنتاج الصناعي خلال الربع الرابع لعام 2018، حيث بلغت 24%، ويليه نشاط صناعة الحديد والصلب والمعادن الثمينة وسبك المعادن بنسبة 21.2%، ثم نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 19.2% من قيمة الإنتاج الصناعي بدون استخراج البترول الخام وتكريره.

وأشار الجهاز، إلى أن قيمة الإنتاج في صناعة الملابس الجاهزة بلغت 4.5 مليار جنيه للربع الرابع من العام الماضي مقابل 3.3 ملـيار جنيـه عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 35.1%، وذلك طبقا لطلبات عقود التوريد فى السوق المحلي والتصدير.

وبلغت قيمة الإنتاج لصناعة المنتجات الغذائية 36.2 مليار جنيه للربع الرابع عام 2018، مقابل 29 مليار جنيـه للربع الرابع عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 24.7%، وذلك لارتفاع إنتاج شركات سكر القصب (الموسمي) وخط إنتاج جديد لصناعة منتجات اللحوم.

وبلغت قيمة الإنتاج لصناعة الورق ومنتجاته 5.3 مليار جنيه للربع الرابع عــام 2018، مقـابـل 4.3 مليار جنيه للربع الرابع عام 2017 بنسبة زيادة قـدرهـــا 23.6%، بينما بلغت 5.5 مليار جنيه فى الربع الثالث 2018 بنسبة انخفاض قدرها 5%، وذلك بسبب خطة الصيانة المستهدفة لمصانع منتجات الورق.