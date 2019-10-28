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    أمين الاتحاد الدولي للاتصالات يهدي السيسي ميدالية تذكارية

    12:18 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
    أمين الاتحاد الدولي للاتصالات يهدي السيسي ميدالية تذكارية

    عبد الفتاح السيسي

    شرم الشيخ- محمد علاء الدين:

    أهدى هولين زاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ميدالية الاتحاد كهدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الرئيس، اليوم الاثنين، أعمال الدورة 38 من المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ.

    ويأتي إهداء الرئيس هذه الميدالية تقديرا لدور مصر في استضافة المؤتمر لأول مرة خارج مدينة جنيف بسويسرا، بحسب رئيس الاتحاد.

    ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

    أمين الاتحاد الدولي للاتصالات رم الشيخ ولين زاو لسيسي يدالية تذكارية

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