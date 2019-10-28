طلعت: مؤتمر الاتصالات الراديوية يبحث البث الرقمي وتقنية الجيل الخامس

شرم الشيخ- محمد علاء الدين:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، يناقش عددا من الموضوعات المهمة مثل الاتصالات اللاسلكية، والبث الرقمي، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، وإعادة ومراجعة اتفاقية الراديو والتي تنظم استخدام الطيف الترددي.

وأضاف الوزير، اليوم الاثنين، خلال جلسة افتتاح مؤتمر الاتصالات الراديوية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أن مصر تحرص على المشاركة الفعالة كدولة مؤثرة في سوق الاتصالات.

وأوضح طلعت أن أجندة المؤتمر تشهد إعادة النظر في الطيف الترددي، ومناقشة المعايير الأساسية لتقنية الجيل الخامس.

وذكر أن مؤتمر الاتصالات الراديوية يقام لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف بسويسرا.