أسعار الدولار تصعد ببنكي قناة السويس والعربي الأفريقي مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس، والعربي الأفريقي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك العربي الأفريقي إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتعمير والإسكان، والبركة عند 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية، ثابتا في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 16.12 جنيه، و16.22 جنيه للبيع.