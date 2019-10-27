مطور عقاري يحذر دبي من كارثة قد تهدد أكبر قطاع اقتصادي

القاهرة – مصراوي:

حذر رئيس شركة داماك العقارية، حسين سجواني، من أن كارثة اقتصادية قد تصيب السوق العقاري الإماراتي، نتيجة عدم توقف بعض الشركات عن إنشاء العقارات الجديدة.

وأكد سجواني، في حوار لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن سوق العقارات ازدهرت في الأونة الأخيرة، ووصلت للذروة في 2017، إلا أنها بدأت في انخفاض تدريجي بداية من العام 2018.

وأضاف أن ما حدث كان شيء طبيعي، إلا أن الفترة المقبلة، تطلب أن تتوقف أعمال التشييد، وهو ما حدث بالفعل، حيث خفضت شركات مثل "داماك"، و"دبي بروبيرتيز"، والنخيل، أو حتى أوقفت الإنشاءات، إلا أن شركة "إعمار" الحكومية، لم تقم بالمثل.

وأشار سجواني إلى أن "داماك" خفضت مبيعاتها في العامين الأخيرين وركزت على بيع الممتلكات الواردة في قوائم جرد الأصول الخاصة بها، غير أن الشركة ستكمل على أي حال بناء أربعة آلاف منزل العام الجاري وستة آلاف أخرى العام القادم.

وشدد رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "داماك" العقارية، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب دبي كارثة اقتصادية محتملة قد تواجهها بسبب الإعمار المفرط.

وقال: "نحن الآن في مفترق طرق. إما سنعالج هذه المشكلة، ما سيتيح لنا النمو من هنا، أو سنشهد كارثة".

وحذر من أن تجاهل العرض المفرط سيضر بالمصارف المحلية، إذ سيؤدي انخفاض أسعار العقارات إلى زيادة القروض المعدومة وسيقوض الإجراءات الاحترازية ضد الإعسار، ما سيؤثر سلبا على الربحية.

ولا تزال سوق الإعمار في دبي بانخفاض مستمر منذ أن بلغت ذروتها قبل خمس سنوات، ومن المقرر بناء 30 ألف منزل جديد في المدينة العام الجاري، ما يتجاوز ضعفي الطلب الفعلي، حسب تقديرات شركة JLL العقارية الأمريكية.