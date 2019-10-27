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    الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن يتراجع 13% بالنصف الأول من العام

    03:17 م الأحد 27 أكتوبر 2019
    الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن يتراجع 13% بالنصف الأول من العام

    الأردن

    القاهرة- وكالات:

    انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 12.8 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام إلى 333.3 مليون دينار (470 مليون دولار)، بحسب أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأحد.

    كان الاستثمار المباشر في الأردن بلغ 382.5 مليون دينار في النصف الأول من 2018، بحسب وكالة رويترز.

    ويقول صناعيون إن حالة الترقب من قبل المستثمرين في ظل استمرار توتر الأوضاع السياسية في محيط المملكة أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج والدول الأجنبية.

    الأردن الاستثمار الأجنبي البنك المركزي الأردني

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