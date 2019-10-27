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    "الجنيه يتعافى".. لماذا يواصل الدولار تراجعه في مصر؟

    02:27 م الأحد 27 أكتوبر 2019
    "الجنيه يتعافى".. لماذا يواصل الدولار تراجعه في مصر؟

    لماذا يواصل الدولار تراجعه في مصر؟

    كتبت- ياسمين سليم:
    يواصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، ليحقق أفضل أداء له في نحو عامين ونصف.
    ويسجل الجنيه ارتفاعا واضحا منذ بداية العام وبشكل تدريجي، لكن وتيرة الارتفاع تصاعدت في الأسابيع الأخيرة.
    في هذا الفيديو نسلط الضوء على أبرز أسباب انخفاض الدولار أمام الجنيه وفقا لما أعلنه مسؤولون في القطاع المصرفي وتوقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة.

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