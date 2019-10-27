بيزوس يستعيد لقب أغنى أغنياء العالم بعد ساعات من خسارته

كتب- مصطفى عيد:

استعاد رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي، لقب أغنى أغنياء العالم في ختام تعاملات الأسواق العالمية يوم الجمعة، وذلك بعد أن خسره لساعات يوم الخميس، إثر إعلان أرباح باهتة لعملاق التجارة الإلكترونية في الربع الثالث من العام.

وخسرت أسهم أمازون، 7% من قيمتها في تعاملات ما بعد التداول يوم الخميس الماضي، لتنخفض ثروة بيزوس إلى 103.9 مليار دولار، وهو ما تراجع به في ترتيب أغنياء العالم إلى المركز الثاني بعد بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، والذي وصلت ثروته إلى 105.7 مليار دولار، وفقا لتقرير لشبكة فوربس العالمية.

ولكن استطاع بيزوس بنهاية تعاملات يوم الجمعة، انتزاع المركز الأول بين أغنياء العالم مرة أخرى، بعد أن قلصت أسهم أمازون خسائرها، لترتفع ثروته، بحسب فوربس، إلى 109.9 مليار دولار، بينما وصلت ثروة بيل جيتس إلى 105.8 مليار دولار.

وكان بيزوس أنهى العام الماضي 24 عاما من سيطرة بيل جيتس على صدارة قائمة أغنياء العالم، بعد أن وصلت ثروة بيزوس إلى 160 مليار دولار، ولكن انخفاض ثروته عن هذا المستوى لا يرجع بالكامل إلى انخفاض أسهم أمازون، حيث نقل بيزوس ربع حصته في أمازون إلى زوجته السابقة ماكينزي بيزوس كجزء من اتفاق طلاق تم في وقت سابق من هذا العام.

ووصلت ثروة ماكينزي بيزوس إلى نحو 32.7 مليار دولار، لتحتل مكانا وسط أغنى 20 شخصا في العالم.

وكانت أمازون سجلت، بعد ظهر يوم الخميس، انخفاضا بنسبة 26% في صافي الدخل خلال الربع الثالث، وهو أول انخفاض في الأرباح منذ عام 2017، بحسب فوربس.

وفي ساعات ما بعد التداول، يوم الخميس، انخفض سهم أمازون بنسبة 9% تقريبا، ليصل إلى 1624 دولارا للسهم في غضون 20 دقيقة بعد إغلاق السوق.

وبعدها في نفس تعاملات ما بعد التداول، انتعشت الأسهم قليلا، ليحوم سعر السهم حول 1657 دولارا، وذلك قبل أن يواصل السهم الصعود بختام تعاملات الجمعة، ليصل مجموع الخسارة مقارنة بنهاية تعاملات الخميس إلى 1% فقط، عند سعر 1760.67 دولار.