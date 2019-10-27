وزير البترول: مصر تساهم في إعادة إعمار القطاع النفطي الليبي

القاهرة- مصراوي:

استقبل طارق الملا، وزير البترول، مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والقائم بأعمال وزير النفط الليبي، وبحث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال البترول والغاز ومشاركة شركات البترول المصرية العاملة في مجال تنفيذ وتصميم وصيانة المشروعات في عمليات إعادة اعمار القطاع النفطي الليبي.

وقال الملا، إن مصر تساند وتدعم الجهود الليبية لاستعادة قدرات صناعة البترول في إطار التعاون الدائم والمستمر وعلاقات الجوار والتآخى التي تجمع البلدين الشقيقين، بحسب بيان من الوزارة.

وأشار إلى استعداد قطاع البترول المصري من خلال شركاته المتخصصة بالمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية للبترول والغاز في ليبيا.

وأضاف أن شركات قطاع البترول جاهزة للمشاركة في المشروعات التي يحتاجها الجانب الليبي وتقديم كافة الخبرات الفنية والاستشارات الهندسية بما يساعد ليبيا على تحقيق أهدافها لاستعادة قدرات الإنتاج وكفاءة التشغيل.

ومن جانبه أكد رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والقائم بأعمال وزير النفط الليبي تطلع ليبيا إلى مشاركة شركات البترول المصرية في مختلف التخصصات في تأهيل البنية التحتية للقطاع النفطي الليبي ورغبتها في الاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في تصميم المشروعات وتنفيذ الأعمال المدنية والانشاءات وصيانة المنشآت النفطية، مثنيا على كفاءة الشركات البترولية المصرية في هذا المجال والمعروفة بسمعتها المتميزة في تنفيذ المشروعات في الدول العربية.