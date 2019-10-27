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    تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

    12:18 م الأحد 27 أكتوبر 2019
    تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

    أسعار الذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن عيار 21 سجل اليوم 674 جنيها، دون تغيير عن سعر أمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم حوالي 578 جنيه، وعيار 24 إلى 770 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5392 جنيها.

    وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى عدم حدوث تغير في سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية اليوم، وهو ثاني أيام العطلة الأسبوعية لتلك البورصات.

    أسعار الذهب مصر ذهب غرفة القاهرة التجارية
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