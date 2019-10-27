4 وزراء يتفقدون معرض "سرديات معاد تخيلها" بشارع المعز بالقاهرة

كتب- مصطفى عيد:

أجرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وخالد العناني، وزير الآثار، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، جولة تفقدية لمعرض "سرديات معاد تخيلها"، في شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة، بحضور خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وزاهي حواس، وزير الآثار الأسبق.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأحد، ينظم المعرض شركة "آرت دى ايجيبت" للسنة الثالثة على التوالي، تحت رعاية وزارة الآثار ومنظمة اليونسكو، في 4 أماكن بشارع المعز، هى بيت السحيمي، وقاعة محب الدين أبو الطيب، ومقعد الأمير ماماي السيفي، ومجمع السلطان المنصور قلاوون.

ويقدم المعرض أعمالا فنية معاصرة لـ 28 فنانا مصريا، مستوحاة من الثقافة المحيطة بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وهو أحد أهم شوارع القاهرة التاريخية.

ويأتي المعرض هذا العام مع الاحتفال بالذكرى الـ40 لاختيار اليونسكو لشارع المعز كأحد أهم مواقع التراث في العالم، وذكرى مرور 1050 عاما على إنشاء القاهرة.