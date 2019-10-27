تريد لاين تدرس إنشاء شركة جديدة لإعادة بيع أجهزة "أبل" المستعملة

كتب- محمد علاء الدين:

قال إيهاب مدحت، نائب رئيس شركة تريد لاين، الموزع المعتمد لمنتجات آبل الأمريكية في مصر، إن الشركة تدرس تأسيس شركة شقيقة، لإعادة بيع هواتف أيفون وأجهزة ماك التي يقوم العملاء باستبدالها بالإصدارات الحديثة.

وأضاف مدحت لمصراوي، إن أجهزة أيفون وماك التي يقوم العملاء باستبدالها بالإصدارات الحديثة تقوم الشركة حاليا بطرحها في مناقصات لتجار المحمول، وأنها تدرس من خلال تأسيس شركة جديدة استثمار هذه الأجهزة من خلال إعادة بيعها، والتي يتم فحصها بعناية والتأكد من حالتها الجيدة قبل إدخالها في عملية المبادلة.

وتتيح الشركة للعملاء استبدال الموديلات القديمة فى أجهزة الحاسبات المحمولة (اللاب توب) وأجهزة آيفون بشرط عدم وجود كسر بها مع دفع فارق السعر.

يشار إلى أن تريد لاين اطلقت يوم السبت سلسلة هواتف آيفون 11 الجديدة فى مصر وهى هواتف آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس، بأسعار تبدأ من 14 ألف وحتى 32 ألف جنيه.

وأوضح أن تريد لاين تستهدف زيادة عدد فروعها إلى 25 فرعا على مستوى الجمهورية حتى يونيو 2020 مقارنة بـ 21 فرعا بالوقت الراهن، وأن استراتيجية الشركة تستهدف زيادة عدد مراكز الصيانة إلى 5 مراكز بدلا من 3 مراكز.

وعن حجم السوق المصري بالنسبة لمنتجات آبل قال إن مصر تحتل مرتبة تتراوح بين الثالث والخامس في مبيعات منتجات أبل بمنطقة الشرق الأوسط.