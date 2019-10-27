جلوفو مصر: نستهدف 50% من سوق توصيل الطلبات التشاركي بمصر خلال 18 شهرا

القاهرة- وكالات:

قال مصطفى كامل، مدير قطاع المبيعات في شركة جلوفو مصر، إن الشركة تستهدف اعتلاء صدارة سوق توصيل الطلبات التشاركي في مصر خلال 18 شهرا بحصة 50%، ارتفاعا من 21% حاليا.

وجلوفو شركة إسبانية لتوصيل الطلبات عبر تطبيق للهاتف المحمول تأسست في 2018 وتعمل حاليا في نحو 300 مدينة في أنحاء العالم، ودخلت السوق المصرية للمرة الأولى في مايو 2018.

وقال خلال مقابلة مع وكالة رويترز قال كامل إن عدد أفراد التوصيل العاملين مع جلوفو يصل إلى "12 ألف كابتن حاليا، منهم 2500 إلى ثلاثة آلاف كابتن نشط ويعمل بشكل يومي".

وتابع كامل، "ننفذ مئات الآلاف من الطلبات شهريا في الوقت الحالي ونستهدف تجاوز مليون طلب شهريا عام 2021، وزيادة عدد الكباتن إلى 16 ألف كابتن بنهاية 2020 وزيادة النشطين إلى ما بين أربعة وستة آلاف".

وتساعد جلوفو عملاءها في شراء وتوصيل المنتجات داخل المدينة الواحدة بالتعاون مع السلاسل التجارية في شتى القطاعات.

وقال كامل الذي يعمل في جلوفو منذ دخولها مصر، "الأغذية كانت تمثل 95% من الطلبات عندما بدأنا العمل في مصر وحاليا تراجعت النسبة إلى نحو 72%.. نتعاون في مصر مع أكثر من ألف شريك من ضمنهم ماكدونالدز.. أكثر الشركاء في القطاع الغذائي ونضيف شهريا نحو 120 شريكا جديدا في قطاعات مختلفة".

وأضاف كامل، أن كل شركات توصيل الطلبات في مصر عبر تطبيقات المحمول تشكل ما يصل إلى 25% من سوق توصيل الطلبات.

وقال مدير قطاع المبيعات بجلوفو مصر، "ما زال هناك 75 بالمئة من العملاء يعتمدون على أرقام الخط الساخن في التوصيل.. أنت أمام سوق واعد جدا في مصر خاصة مع نمو سوق الهواتف الذكية".

وتتنافس جلوفو في مصر مع شركات مثل اطلب وأوبر إيتس والمنيوز.

وأضاف كامل، أن الشركة تعمل حاليا في القاهرة والإسكندرية وستتوسع بقوة خلال الفترة المقبلة لتدخل "المنصورة وطنطا قبل نهاية العام، وبورسعيد ومدن القناة والصعيد خلال الربع الأول من 2020".

وتابع "هدفنا بنهابة 2020 أن نغطي 16 مدينة في مصر..استثمرنا نحو سبعة إلى ثمانية ملايين يورو منذ دخولنا، والفترة المقبلة".

وقال مدير قطاع مبيعات جلوفو مصر، "نستهدف استثمار خمسة ملايين يورو لتحسين دخل الكباتن وإنشاء مراكز جديدة والتوسع في التسويق والحملات الإعلانية".