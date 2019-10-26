"الغرف التجارية" تبحث مع المجلس الأعمال الياباني التوسع بالسوق المصري

كتبت- منار الرخ:

استقبل إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعددًا من أصحاب الشركات اليابانية المستثمرة في مصر وهيئة تنمية الصادرات اليابانية، لمناقشة خطة التوسع بالسوق المصري خلال الفترة القادمة.

وقال رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، في بيان له، إن هناك دور واضح للحكومة المصرية في دعم الاستثمارات والسعي إلى تذليل أي عقبات قد تظهر أمام المستثمرين من أجل التوسع في هذه الاستثمارات وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة القادمة.

وطالب العربي، أصحاب الشركات بضرورة إعداد تقارير أولا بأول عن المعوقات التي قد تواجههم، لمناقشتها مع الجهات المعنية، خاصة أن هناك تعليمات من الرئيس السيسي بسرعة تذليل المعوقات التي تواجه الشركات المستثمرة في مصر وبصفة خاصة الشركات اليابانية عن طريق مجلس الأعمال.

وأكد العربي، أن مجلس الأعمال يتابع بشكل مستمر الشركات اليابانية في مصر، مشيرا إلى أن هناك تنسيق وحلقة ربط معها لمعرفة آخر التطورات ومطالب هذه الشركات من أجل دعمها للتوسع في استثماراتها الحالية.