مصر تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ الاثنين المقبل

كتب- محمد علاء الدين:

تستضيف مدينة شرم الشيخ، الاثنين المقبل، المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 اكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019" الذي يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة الى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم السبت.

وتفقد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قاعة المؤتمرات الرئيسية بشرم الشيخ والتي من المقرر لها أن تستضيف فعاليات المؤتمر للوقوف على كافة الاستعدادات التي انتهت منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

واستضافت مدينة شرم الشيخ اجتماعات الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية من 21 حتى 25 أكتوبر، ومن المقرر أن تستضيف الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل من 25 – 26 نوفمبر المقبل.