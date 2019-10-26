القابضة للغزل تستهدف ارتفاع إيراداتها لـ 6.3 مليار جنيه في العام المالي الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي 2019-2020، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وتستهدف القوائم المجمعة زيادة الإيرادات إلى 6.3 مليار جنيه بمعدل نمو 43% عن المحقق في 2017/2018، كما تستهدف خفض الخسارة من 2.5 مليار جنيه في 2017/2018 إلى 1.8 مليار جنيه في موازنة 2019/2020 بنسبة تحسن نحو 29%.

ورحب الوزير، بالأعضاء الجدد الذين انضموا لمجلس إدارة الشركة القابضة متمنيا للمجلس بتشكيله الجديد التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة، والعمل على إنجاز خطة التطوير الشاملة في الشركات التابعة والتي تستغرق نحو عامين ونصف.

وطالب توفيق، إدارة الشركة القابضة بالإسراع في التعاقد على توريد باقي المحالج المطورة ضمن خطة تحديث محالج القطن والتي بدأت بأول محلج مطور في الفيوم، وكذلك ضرورة الإسراع في التصرف في مخزون القطن لدى شركاتها التابعة.

وعرض توفيق، الخطوات الجارية لتنفيذ خطة التطوير والتي تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو 21 مليار حنيه، والمتمثلة في تحديث البنية التحتية للمصانع من خلال استشاري هندسي للأعمال الإنشائية، والتعاقد على توريد أحدث الماكينات والمعدات.

وأشار توفيق، إلى أن الخطة تستهدف تحقيق التخصص في الأنشطة الإنتاجية للشركات، و3 مجمعات صناعية متكاملة، وتخصيص 3 مراكز للتصدير، إلى جانب إنشاء 3 مراكز للتدريب الفني للعاملين.