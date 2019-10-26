أسعار الذهب العالمية تصعد 1% بعد تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

القاهرة- وكالات:

قفز سعر الذهب عالميًا حوالي 1% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الجمعة، إذ اتجه المستثمرون للمعدن في ظل المخاوف حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقلق المتزايد من تباطؤ اقتصادي عالمي، بينما بلغ البلاديوم ذروته على الإطلاق بدعم من نقص في إمدادات المعدن الذي يستخدم في تحفيز التفاعلات الكيماوية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1511.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1051 بتوقيت جرينتش، وصعد المعدن نحو 1.5% هذا الأسبوع، وفقًا لوكالة رويترز.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1514.40 دولار للأوقية.

ووافق الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة على طلب لندن تمديد مهلة الخروج من الاتحاد لكنه لم يحدد موعدا جديدا للانسحاب، ليعطي البرلمان البريطاني المنقسم وقتا لاتخاذ قرار بشأن دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لانتخابات مبكرة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الخميس الماضي تراجع طلبيات التوريد الجديدة وشحنات السلع الرأسمالية الأساسية المصنعة في الولايات المتحدة في سبتمبر، في دلالة على أن استثمارات الشركات لا تزال ضعيفة في ظل حرب التجارة، مما يمهد لخفض جديد في أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

في المقابل، انخفض البلاديوم 0.5% إلى 1768.76 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1785.50 دولار.

وساعدت المخاوف بشأن حدوث أزمة في إمدادات المعدن الذي يُستخدم في صناعة السيارات في رفع الأسعار حوالي 40% هذا العام على الرغم من ضعف قطاع السيارات.

وقفزت الفضة 2.7% إلى 18.24 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ 25 سبتمبر عند 18.33 دولار. وارتفع المعدن نحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع.

وزاد البلاتين 1.3% إلى 936.15 دولار ليظل بصدد تحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع.