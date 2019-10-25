خاص| بنك التنمية الصناعية يجدول 900 مليون جنيه ضرائب متأخرة للمالية

كتبت منال المصري:

قال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن مصرفه انتهى من إعادة جدولة ضرائب متأخرة بقيمة 900 مليون جنيه، لصالح وزارة المالية.

وأضاف فهمي أن البنك منتظم حاليًا في تسديد الضرائب المستحقة لوزارة المالية.

وأشار إلى أن البنك يخطط لزيادة معدلات النمو المستهدفة بين 20% إلى 25% في نهاية العام المقبل.

وقال فهمي، إن البنك تمكن من إغلاق 50% من الخسائر المرحلة على البنك لتسجل حاليا 850 مليون جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه الخسائر نتيجة عملية دمج بنكي التنمية الصناعية والعمال المصري خلال خطة إعادة هيكلة الجهاز المصرفي التي بدأت في 2004 من منح قروض دون تخصيص مخصصات.

وطرح ماجد فهمي سيناريوهات مختلفة لرفع رأس مال البنك ليتوافق مع قانون البنك المركزي الذي يعرض أمامم مجلس النواب حاليا في الحد الأدنى لرأس مال البنك يبلغ 5 مليارات جنيه من 500 مليون جنيه بالبنوك الحالي.

وأوضح أن هذه السيناريوهات تشمل قيام المالك الرئيسي للبنك المتمثل في وزارة المالية برفع رأس المال ولكنه استبعد تطبيق هذا الحل، أو بيع حصة لمستثمر أجنبي بهدف تدعيم البنك أو طرح راس مال البنك للاكتتاب العام.

وبلغت أرباح البنك 435 مليون جنيه حتى الشهر الجاري، مستهدفا أن تصل إجمالي الأرباح إلي 500 مليون جنيه في نهاية العام الجاري مقابل 400 مليون جنيه العام الماضي، بحسب فهمي.