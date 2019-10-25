جهاز تنمية المشروعات يتعاقد مع بنك القاهرة لتمويل "مشروع بدايتي "4

كتب- مصطفى عيد:

وقعت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عقد (مشروع بدايتي - 4) لدعم المشروعات متناهية الصغر، بحسب بيان من الجهاز اليوم الجمعة.

وقال الجهاز في البيان، إنه تم توقيع الاتفاق بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه ضمن اتفاقية صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

ويهدف المشروع إلى تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة مما يساعد هذه المشروعات علي التطوير والتوسع والاستمرار..

وقالت نيفين جامع، إن التعاقد مع بنك القاهرة يأتي وفقا لتنفيذ خطة الدولة لإتاحة تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر وتشجيع المواطنين خاصة الشباب والنساء على إقامة مثل هذه المشروعات أو تطوير مشروعاتهم القائمة.

وأضافت أن ذلك يأتي من خلال زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك التي تمتلك خبرة في تمويل هذه النوعية من المشروعات بالإضافة إلى التعاون مع المئات من الجمعيات الأهلية المتخصصة.

وأشارت إلى أن اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر يأتي لقدرة هذه المشروعات على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع مما يعمل على زيادة الإنتاج والدخل وينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحابها والعاملين فيها وأضافت سيادتها أن حجم القرض في مشروع بدايتي يصل إلى 30 ألف جنيه.

وقالت إنه سيتم تمويل حوالي 50 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك في جميع محافظات الجمهورية مما سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، مشيرة إلى أن نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذا العقد تبلغ نحو 25% من إجمالي التمويل.

وأوضحت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات قام خلال الفترة من 1992 حتى نهاية سبتمبر الماضي، بضخ حوالي ١٥,٨ مليار جنيه مصري ( منذ إنشاءه كصندوق اجتماعي وحتى الان).

وأضافت أنه "استفاد من هذا التمويل ما يقرب من 2.7 مليون عميل من خلال الجهات الوسيطة وعلى رأسهم بنك القاهره و مصر و المئات من الجمعيات الأهلية، وبينهم 2 مليار جنيه تم ضخهم خلال 2019 لعدد 145 ألف عميل من بدايه يناير و حتي نهايه شهر سبتمبر 2019 مما وفر اكثر من 150 ألف فرصة عمل بكافة محافظات الجمهورية.