"نصفها تقدم".. ماذا حدث لترتيب الدول العربية بتقرير ممارسة الأعمال 2020؟

كتب- مصطفى عيد:

كشف تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020، الصادر عن البنك الدولي، اليوم الخميس، أن 11 دولة عربية حققت تقدما في ترتيبها مقارنة بتقرير 2019، مقابل تراجع ترتيب 7 دول عربية، وحفاظ 4 دول على مراكزها دون تغيير، وذلك من بين 190 دولة ضمها التقرير.

وكانت السعودية أكثر الدول العربية التي حققت تقدما في تقرير ممارسة الأعمال، بزيادة 30 مركزا، لتصل إلى المركز 62 مقابل 92 العام الماضي، تلتها الأردن بتقدم 29 مركزا، لتصل إلى المركز 75 مقابل 104 العام الماضي.

كما تقدمت البحرين 19 مركزا في التقرير، لتصل إلى الترتيب 43 مقابل 62 العام الماضي، وحققت الكويت تقدما بمعدل 14 مركزا، لتصل إلى المركز 83 مقابل 97، وتقدمت عُمان 10 مراكز إلى المركز 68 مقابل 78، وتقدم المغرب 7 مراكز إلى المركز 53 بدلا من 60.

كما حققت مصر تقدما في ترتيبها بمعدل 6 مراكز، إلى المركز 114 بدلا من 120 العام الماضي، وتقدمت قطر أيضا 6 مراكز، إلى المركز 77 مقابل 83، وزادت جزر القمر 4 مراكز إلى المركز 160 مقابل 164، وزادت سوريا 3 مراكز إلى المركز 176 مقابل 179، وزادت تونس مركزين إلى 78 بدلا من 80.

بينما كانت جيبوتي أكثر الدول العربية تراجعا في الترتيب بتقرير 2020، حيث تراجعت 13 مركزا، إلى المركز 112 مقابل 99 العام الماضي، ثم السودان بتراجع 9 مراكز، إلى المركز 171 مقابل 162، ثم الإمارات بتراجع 5 مراكز، إلى المركز 16 مقابل 11، ثم موريتانيا بتراجع 4 مراكز إلى المركز 152 مقابل 148.

وتراجعت مركزا واحدا كل من فلسطين إلى المركز 117، ولبنان إلى المركز 143، والعراق إلى المركز 172.

وحافظت على ترتيبها كل من الجزائر في المركز 157، وليبيا في المركز 186، واليمن في المركز 187، والصومال في المركز 190 والأخير.

ومن حيث الترتيب، جاء ترتيب الدول العربية كالتالي، الإمارات في المركز 16 عالميا والأول عربيا، ثم البحرين في المركز 43 عالميا والثاني عربيا، ثم المغرب في المركز 53 عالميا والثالث عربيا، ثم السعودية في المركز 62 والرابع عالميا، وعُمان في المركز 68 عالميا والخامس عربيا، والأردن 75 والسادس عربيا، وقطر 77 والسابع عربيا،

وجاءت تونس في المركز 78 عالميا والثامن عربيا، والكويت 83 عالميا والتاسع عربيا، وجيبوتي 112 عالميا والعاشر عربيا، ثم مصر 114 عالميا و11 عربيا، وفلسطين 117 عالميا و12 عربيا.

وجاءت لبنان في المركز 143 عالميا و13 عربيا، ثم موريتانيا في المركز 152 عالميا و14 عربيا، ثم الجزائر 157 عالميا و15 عربيا، وجزر القمر 160 عالميا و16 عربيا، والسودان 171 عالميا و17 عربيا، والعراق 172 عالميا و18 عربيا، وسوريا 176 عالميا و19 عربيا، وليبيا 186 عالميا و20 عربيا، واليمن 187 عالميا و21 عربيا، والصومال 190 عالميا والأخير عالميا وعربيا.