مصر تحتل المركز الثالث باستثمارات التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط (فيديوجرافيك)

كتب- محمد علاء الدين:

أظهر تقرير حديث صادر، عن مؤسسة ماجنيت للأبحاث، أن قطاع التكنولوجيا المالية احتل المرتبة الأولى من حيث حجم التمويلات التي اجتذبتها الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018 وحتى الربع الثالث من العام الجاري.

وكشف التقرير، عن احتلال مصر المركز الثالث بين دول المنطقة من حيث شركات التكنولوجيا المالية الناشئة الأكثر جذبا للاستثمارات بالمنطقة خلال العام الجاري، وذلك بعد أن تمكنت الشركات المصرية الناشئة من جذب 27% من إجمالي التمويلات الموجهة للقطاع خلال العام.

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات الصادرة عن التقرير، ومركز مصر والشركات المصرية، وحجم الاستثمارات التي تم جذبها، من خلال الفيديوجرافيك التالي.