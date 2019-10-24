انطلاق مؤتمر "قمة مصر الاقتصادية الأولى" الشهر المقبل

القاهرة - مصراوي:

ينطلق مؤتمر "قمة مصر الاقتصادية الأولى" في 12 نوفمبر المقبل، برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لمناقشة مستقبل مصر بعد الانتهاء من خطة الاصلاح الاقتصادي.

وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري في قطاع البنوك والاستثمار والصناعة والعقارات والتكنولوجيا والمعلومات وطرح كافة السبل والمقترحات التي تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح.

ويشارك بالقمة 40 متحدثا من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي و الخاص،

وتستعرض القمة دور القطاع المصرفي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، من حيث السياسات النقدية والبنكية لدعم وزيادة الإستثمار، وأهم الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وصناع القرار بالقطاع التي أثرت على نمو الإقتصاد.

ويتناول خبراء الرأي في قطاعي الصناعة والإستثمار دور المنظومة الاقتصادية الحالية في تحريك الصناعة وزيادة الإستثمار الأجنبي في مصر، وإتاحة البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لتسهيل العملية الإنتاجية وجذب رؤوس الأموال، وإبراز دور المجمعات الصناعية الجديدة، وبرامج دعم الصادرات وانعكاساتها على قطاع التصدير، وأهمية دور ريادة الأعمال.

وتعد قمة مصر الاقتصادية هي القمة الأولى التي تضم كافة القطاعات المعنية بالمنظومة الاقتصادية تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الرأي وصناع القرار في مجال تخصصه.