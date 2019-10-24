البريد المصري يشارك باجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بسويسرا

كتب- محمد علاء الدين:

يشارك البريد المصري في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي بالعاصمة السويسرية برن وذلك يومي 24 و25 أكتوبر 2019.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في بيان اليوم الخميس، إن هذه الاجتماعات تحمل اهمية خاصة حيث انها سوف تتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم.

وأضاف أنه من المقرر أن نستعرض خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الانجازات التي حققها البريد المصري في مجال التحول الرقمي والتجارة الالكترونية والدمج المالي خاصة في إطار مشاركة البريد المصري في مبادرة الدمج المالي بصفته أحد اكبر الهيئات الحكومية العاملة في هذا المجال في مصر.

كما يشارك البريد المصري كمتحدث في مؤتمر التنظيم البريدي الذي يعقد تحت عنوان "شكل الخدمات المالية البريدية في الاقتصاد الرقمي اعتبارات سياسية وتنظيمية" الذي ينظمه الاتحاد البريدي العالمي بمقر الاتحاد بالعاصمة السويسرية.

وأوضح رئيس البريد أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لمناقشة الموضوعات التي تخص البريد المصري مع مختلف البلدان الأعضاء بالاتحاد وتوفر فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الإدارات البريدية المشاركة في مجالات تقديم الخدمات البريدية وتطبيق التحول الرقمي.