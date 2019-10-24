إنتاج الذهب من منجم السكري ينخفص 17% في الربع الثالث من 2019 (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أظهرت بيانات حديثة لشركة سنتامين الأسترالية، المسؤولة عن إدارة واستغلال منجم السكري للذهب، في مصر، عن تراجع إنتاج المنجم بنسبة 17% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وتتوقع الشركة في تقرير لها، أن يصل إجمالي إنتاج الذهب من المنجم خلال الربع الرابع من العام الحالي 157.9 ألف أوقية، ليصل الإنتاج خلال العام ككل إلى 490 ألف أوقية.

ويرصد مصراوي، في الإنفوجرافيك التالي، تطور إنتاج شركة سنتامين من منجم السكري للذهب خلال أول 9 أشهر من عام 2019.